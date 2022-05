{"_id":"6275f3ce47761a20265a88ef","slug":"husband-killed-wife-by-beating-in-domestic-dispute-in-sonebhadra-police-engaged-in-investigation","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सोनभद्र: घरेलू विवाद में पति ने पीट-पीटकर ले ली पत्नी की जान, जांच में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनभद्र Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 07 May 2022 09:51 AM IST