पति बना पत्नी का कातिल: खाना बनाने जा रही बीवी को कटारी-रॉड से मार डाला, बच्चों को भेजा था रिश्तेदार के घर
सोनभद्र के दुद्धी के शाहपुर पिपरडीह गांव में खौफनाक वारदात सामने आई। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर कटारी-रॉड से हमला कर उसे मार डाला। घटना उस समय हुई जब वह खाना बनाने जा रही थी।
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सोनभद्र जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर पिपरडीह गांव में सोमवार रात पति ने कटारी और लोहे की रॉड से हमला कर पत्नी देवंती देवी (46) की हत्या कर दी। मंगलवार सुबह आरोपी रामकरन चेरो ने पट्टीदारों और ग्राम प्रधान के घर पहुंचकर पत्नी की हत्या करने की जानकारी दी और भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को घर में महिला का शव मिला। शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने भाई की तहरीर पर पति के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।
क्या है पूरा मामला
प्राथमिकी के अनुसार, मंगलवार सुबह रामकरन पहले अपने पट्टीदारों और फिर ग्राम प्रधान सुरेंद्र गोंड के घर पहुंचा। उसने पत्नी की हत्या करने की बात बताई और वहां से चला गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में देवंती का शव पड़ा था। उसके शरीर के कई हिस्सों पर कटारी और रॉड से हमले के निशान मिले। घटनास्थल पर शराब की बोतल और मांसाहारी भोजन बनाने की सामग्री भी मिली। आशंका जताई जा रही कि खाना बनाने के दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और वारदात को अंजाम दिया गया।
ग्रामीणों के अनुसार, पति-पत्नी घर में अकेले रहते थे और उनके बीच अक्सर विवाद होता था। दुद्धी कोतवाल अमित कुमार मिश्रा, कस्बा चौकी इंचार्ज संजय सिंह और एसएसआई अंगद तिवारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस हत्या के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
नशे में अक्सर मां को पीटते थे पिता
देवंती और रामकरन की आठ संतानें हैं। इनमें तीन बेटे और पांच बेटियां हैं। बड़ी बेटी सुमन (22) और किरन (19) की शादी हो चुकी है। अन्य बच्चे राकेश (15), रीना (13), पूजा (11), राजेश (10), प्रियंका (8) और अखिलेश (5) हैं। ये सभी रिश्तेदारों के यहां रहते थे। इसके पीछे माता-पिता के बीच अक्सर होने वाले विवाद और मारपीट को वजह बताया जा रहा है।
मां की मौत से मर्माहत बेटे राकेश ने बताया कि पिता नशे में धुत होकर अक्सर मां को मारते-पीटते थे। आए दिन होने वाले विवाद के कारण ही मां ने सभी बच्चों को रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था। वहीं, रामकरन के भतीजे दिलीप ने बताया कि चाचा मंगलवार सुबह घर आए थे। उन्होंने चाची की हत्या करने की बात कही और वहां से चले गए। हालांकि, उन्होंने विवाद की वजह नहीं बताई। घरेलू विवाद ही घटना की वजह हो सकता है।
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भाई की तहरीर पर हत्या की प्राथमिकी, गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित
महिला के शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं। उसके भाई अंतू राम ने तहरीर देकर जीजा रामकरन पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके आधार पर हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। -हर्ष पांडेय, सीओ पिपरी