Sonebhadra News: लंबी कूद में गोलू प्रथम, रितेश दूसरे स्थान पर रहे
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:40 AM IST
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जीयनपुर के प्राथमिक विद्यालय परिसर में मंगलवार को खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। लंबी कूद में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। ऊंची कूद में गोलू गुप्ता प्रथम, रितेश द्वितीय और पतिराना बिंद तीसरे स्थान पर रहे। समाजसेवी नरेंद्र बिंद और संतलाल यादव ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार दिया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं। ग्रामीण इलाकों में खेलकूद जैसी प्रतियोगिताएं स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का का देती हैं। खेलों से युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और मुकाबले की भावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन भविष्य में भी होते रहने चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर उमाशंकर, ओमप्रकाश भारती, मनोज पाल, अखिलेश पाल, सुरेंद्र कुमार आदि रहे।
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