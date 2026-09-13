Sonebhadra News: तीन नामजद समेत 43 पर प्राथमिकी

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चिकित्साधिकारी डॉ.अंकित राज सिंह ने 12 सितंबर को थाना पन्नूगंज में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 11 सितंबर को वह अन्य चिकित्सकों एवं कर्मियों के साथ स्वास्थ्य केंद्र में कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक कुछ लोग पहुंचे और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ गाली-गलौज व मारपीट करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। अस्पताल में रखी दवाइयों और उपकरणों को इधर-उधर फेंक दिया गया। इसके अलावा मेडिकोलीगल रजिस्टर समेत अन्य सरकारी कागजात फाड़कर फेंक दिए गए। इससे राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने दोबारा अस्पताल में इसी तरह की घटना करने और अस्पताल को चलने नहीं देने की धमकी दी। पन्नूगंज पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में रामसूरत, मंजय, चंद्रभान और 40 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।चिकित्साधिकारी की तहरीर के आधार पर तीन नामजद और 40 महिला-पुरुष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। - श्रीनिवास पांडेय, प्रभारी निरीक्षक।