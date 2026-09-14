Sonebhadra News: पत्नी-बेटे ने की थी वृद्ध की हत्या

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गत 12 सितंबर की सुबह तेंदुआ गांव के बाहर पगडंडी पर एक व्यक्ति का शव पड़ा था। शव की पहचान तेंदुआ निवासी राम सिंह गोंड के रूप में हुई। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। गले पर खरोंच के निशान पाए गए। शव के पोस्टमार्टम के बाद गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। बेटी पूनम ने अपनी ही मां कलावती और भाई सूरज पर पिता की हत्या का आरोप लगाया। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि आरोपी घटना की रात नशे की हालत में घर पहुंचा। वहां गिरवी रखी गई जमीन के पैसे को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में आकर बेटे ने गमछे से पिता का गला घोंट दिया, जिससे मौत हो गई।प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह के अनुसार, आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि रामसिंह नशे के लती थे। अक्सर वह घर गाली-गलौज करते थे। नशे के लिए खेत का एक हिस्सा पहले से गिरवी रख दिया था। घटना के दो दिन पूर्व दो बीघा जमीन 30 हजार में गिरवी रखा था। इसमें से 11 हजार पत्नी ने समूह का बकाया देने के लिए रख लिया। 12 सितंबर को उसने इसके लिए विवाद किया और शराब पीने के पैसे मांगे। इस पर पत्नी ने उसे 200 रुपये दिए। रात में जब वह नशा कर लौटा तो फिर गाली-गलौज शुरू कर दी। इस पर बेटे ने गले में पहने पिता के गमछे से गला कस दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव को गांव से बाहर पगडंडी पर फेंक दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सोमवार की सुबह 10:30 बजे दोनों आरोपियों को घर से गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया।