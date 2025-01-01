फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Dont compromise your health for the glitz and glamour of the marketplace half the samples tested failed to meet standards

Sonebhadra News: बाजार की चमक-दमक में सेहत से न करें समझौता, जांच में आधे नमूने मानक पर फेल

Tue, 03 Nov 2026 12:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Dont compromise your health for the glitz and glamour of the marketplace half the samples tested failed to meet standards
खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करती खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम। - जागरूक पाठक
सोनभद्र। दीपावली पर बाजार में तरह-तरह के खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई है। मिठाइयों से लेकर दूध, खोया, पनीर, घी और मसालों तक की खरीदारी में लोग जुटे हैं। हालांकि, त्योहार की इस रौनक के बीच खाद्य पदार्थों में मिलावट का खतरा भी बढ़ गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026-27 में जांच के लिए भेजे गए 227 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें 115 नमूने ही मानकों पर खरे उतरे। शेष नमूनों में गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ियां मिलीं। मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने दो विशेष टीमें गठित कर निगरानी और छापेमारी शुरू की है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, पिछली दीपावली पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 23 स्थानों पर छापेमारी कर 29 नमूने जांच के लिए लिए गए थे। इनमें केवल 11 नमूने मानकों के अनुरूप मिले, जबकि 18 नमूनों में गड़बड़ी पाई गई। इनमें चार नमूने मिसब्रांड, 10 सब स्टैंडर्ड और चार अनसेफ श्रेणी के थे। अनसेफ श्रेणी के खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह माने जाते हैं। विभाग की ओर से इन मामलों में न्यायालय में वाद दायर कर कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed