Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   DM takes a strict stance on negligence in paddy procurement; issues notices to eight centre in-charges

Sonebhadra News: धान खरीद में लापरवाही पर डीएम सख्त, आठ केंद्र प्रभारियों को नोटिस

Sun, 15 Nov 2026 12:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
DM takes a strict stance on negligence in paddy procurement; issues notices to eight centre in-charges
रॉबर्ट्सगंज मंडी ​स्थित क्रय केंद्र पर धान का तौल करते श्रमिक। संवाद
सोनभद्र। धान खरीद में लापरवाही पर डीएम चर्चित गौड़ ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को समीक्षा के दौरान पीसीएफ के आठ केंद्र प्रभारी अनुपस्थित मिलने पर डीएम ने उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी केंद्र प्रभारियों को निर्धारित समय पर केंद्रों पर उपस्थित होकर तत्काल धान खरीद शुरू कराने को कहा। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत धान खरीद की प्रगति की समीक्षा डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस दौरान केंद्र प्रभारियों की ऑनलाइन उपस्थिति जांची गई। खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम और मंडी समिति के सभी केंद्र प्रभारी उपस्थित मिले। वहीं, पीसीएफ के 34 केंद्र प्रभारियों में से 26 उपस्थित और आठ अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी केंद्र प्रभारी निर्धारित समय पर केंद्रों पर मौजूद रहें और किसानों से संपर्क कर खरीद तत्काल शुरू कराएं। जिन केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं हुई है, उन्हें तत्काल क्रियाशील किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीद शासन की प्राथमिकता है। इसमें शिथिलता बरतने वाले सचिवों और केंद्र प्रभारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में अब तक 11 क्रय केंद्रों के माध्यम से 850.64 क्विंटल धान की खरीद हुई है। चार केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया जारी है। डीएम ने अधिकारियों को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए खरीद व्यवस्था प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed