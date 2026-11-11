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Sonebhadra News: भगवान चित्रगुप्त का पूजन, भंडारे में उमड़े श्रद्धालु

Wed, 11 Nov 2026 10:53 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:53 PM IST
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Devotees flock to the worship of Lord Chitragupta and the community feast (bhandara)
क्षेत्र के सरवट गांव स्थित चित्रगुप्त मंदिर में बुधवार को भगवान चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना की गई। कायस्थ समाज के लोगों ने विधि-विधान से कलम-दवात का पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम संयोजक डॉ. सतीश श्रीवास्तव और पूनम श्रीवास्तव ने बताया कि पूजन के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में कायस्थ समाज के साथ अन्य वर्गों के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
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