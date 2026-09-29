Sonebhadra News: लक्ष्मी खरवार की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग, भाजपाइयों ने परिजनों से की मुलाकात, पुलिस पर मारपीट का आरोप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:08 AM IST
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सोनभद्र। नगवां ब्लॉक के देवहार गांव में लक्ष्मी खरवार की मौत के मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। सोमवार को भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई। उधर, सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने भी वीडियो जारी कर भाजपा सरकार पर आदिवासियों का उत्पीड़न कराने का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की।
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. धर्मवीर तिवारी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेश पटेल के नेतृत्व में देवहार पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने लक्ष्मी खरवार की पत्नी गीता देवी और उनकी माता से बातचीत की। परिजनों ने पुलिस पर लक्ष्मी खरवार के साथ बिना किसी गलती के मारपीट करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इससे आहत होकर लक्ष्मी खरवार ने फंदा लगा लिया। पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. धर्मवीर तिवारी ने कहा कि यह गंभीर और संवेदनशील मामला है। इसकी निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच में जो भी दोषी मिले, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने हंस फाउंडेशन की दवा वितरण व्यवस्था की भी जांच कराने की मांग की।
कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि गांव में किसके आदेश पर दवा बांटी जाती है और कम मात्रा में दवा क्यों लाई जाती है। उन्होंने सीएमओ से भी संस्था की जांच कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों को सरकारी सहायता, आकस्मिक दुर्घटना बीमा और अन्य लाभ दिलाने के संबंध में एसडीएम से वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल में धीरेंद्र पटेल, इंद्रजीत खरवार, श्याम खरवार, लक्ष्मण खरवार, छोटेलाल और बल्लू शर्मा आदि रहे।
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भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. धर्मवीर तिवारी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेश पटेल के नेतृत्व में देवहार पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने लक्ष्मी खरवार की पत्नी गीता देवी और उनकी माता से बातचीत की। परिजनों ने पुलिस पर लक्ष्मी खरवार के साथ बिना किसी गलती के मारपीट करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इससे आहत होकर लक्ष्मी खरवार ने फंदा लगा लिया। पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. धर्मवीर तिवारी ने कहा कि यह गंभीर और संवेदनशील मामला है। इसकी निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच में जो भी दोषी मिले, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने हंस फाउंडेशन की दवा वितरण व्यवस्था की भी जांच कराने की मांग की।
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कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि गांव में किसके आदेश पर दवा बांटी जाती है और कम मात्रा में दवा क्यों लाई जाती है। उन्होंने सीएमओ से भी संस्था की जांच कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों को सरकारी सहायता, आकस्मिक दुर्घटना बीमा और अन्य लाभ दिलाने के संबंध में एसडीएम से वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल में धीरेंद्र पटेल, इंद्रजीत खरवार, श्याम खरवार, लक्ष्मण खरवार, छोटेलाल और बल्लू शर्मा आदि रहे।
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