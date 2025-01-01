फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Deliberations on Post-Quantum and Visual Cryptography

Sonebhadra News: पोस्ट क्वांटम और विजुअल क्रिप्टोग्राफी पर मंथन

Tue, 03 Nov 2026 12:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Deliberations on Post-Quantum and Visual Cryptography
चुर्क राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में कार्यशाला में शामिल प्रतिभागी। स्रोत स्वयं
चुर्क। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र में आयोजित तकनीकी कार्यक्रम के तीसरे दिन सोमवार को साइबर सुरक्षा के समकालीन आयामों और विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत व्याख्यान दिए। इस दौरान मल्टीमीडिया डेटा ट्रांसफर के समय इमेज, ऑडियो और वीडियो की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों तथा उनके व्यावहारिक समाधानों पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम के प्रारंभिक तकनीकी सत्र में डॉ. मैनेजर यादव ने विजुअल क्रिप्टोग्राफी विषय पर प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। इसके बाद डॉ. अवनीश यादव ने ‘पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर 5जी एवं 6जी कम्युनिकेशन’ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस्तेमाल हो रही 5जी तकनीक और भविष्य में आने वाली 6जी संचार व्यवस्था को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकों का विकास किया जा रहा है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अपराह्न के तकनीकी सत्र में डॉ. अवनीश यादव ने पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने स्काइथर वैलिडेशन टूल के माध्यम से भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर से संभावित साइबर हमलों से बचाव और नेटवर्क की सुरक्षा क्षमता मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस टूल के जरिए किसी संगठन के नेटवर्क और सिस्टम की सुरक्षा का परीक्षण किया जा सकता है। इसके माध्यम से संभावित साइबर हमलों का अनुकरण कर सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों का पता लगाया जाता है, जिससे समय रहते आवश्यक सुधार किए जा सकें। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉ. अमोद तिवारी, समन्वयक डॉ. मैनेजर यादव, डॉ. आशीष रंजन मिश्रा, डॉ. कल्पना सिंह, लालबाबू यादव, विवेक देव पांडेय, नवनीत उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed