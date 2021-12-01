Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:15 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:15 AM IST
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पूजन : रॉबर्ट्सगंज शीतला माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में दर्शन-पूजन। सुबह 08 बजे
महायज्ञ : रॉबर्ट्सगंज दंडईत बाबा मंदिर मृत्युंजय महादेव दक्षिणेश्वर काली दस महाविद्या शक्तिपीठ में कोटि होम महायज्ञ। सुबह 9 बजे
जागरूकता : मिशन शक्ति-6 के तहत रॉबर्ट्सगंज के बढ़ौली चौराहे पर जागरूकता कार्यक्रम। सुबह 11 बजे।
रावण वध : रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में विजयदशमी पर रावण वध का मंचन। शाम 5 बजे
सुंदरकांड : रॉबर्ट्सगंज के श्रीराम जानकी संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ। शाम 6 बजे।
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महायज्ञ : रॉबर्ट्सगंज दंडईत बाबा मंदिर मृत्युंजय महादेव दक्षिणेश्वर काली दस महाविद्या शक्तिपीठ में कोटि होम महायज्ञ। सुबह 9 बजे
जागरूकता : मिशन शक्ति-6 के तहत रॉबर्ट्सगंज के बढ़ौली चौराहे पर जागरूकता कार्यक्रम। सुबह 11 बजे।
रावण वध : रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में विजयदशमी पर रावण वध का मंचन। शाम 5 बजे
सुंदरकांड : रॉबर्ट्सगंज के श्रीराम जानकी संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ। शाम 6 बजे।