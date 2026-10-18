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Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

Sun, 18 Oct 2026 12:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:02 AM IST
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City News, Today's Programs
पूजन : रॉबर्ट्सगंज शीतला माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र पर पूजन अर्चन का आयोजन। सुबह 08 बजे
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सप्तशती पाठ : रॉबर्ट्सगंज दंडइत बाबा मंदिर मृत्युंजय महादेव दक्षिणेश्वर काली दस महाविद्या शक्तिपीठ में कोटि होम महायज्ञ दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन। सुबह 9 बजे

जन आरोग्य मेला : रॉबर्ट्सगंज के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। सुबह 10 बजे।
बैठक : रॉबर्ट्सगंज राजस्थान भवन में श्री राणी सती दादी भक्त महिला मंडल व मारवाड़ी युवा मंच सोन महिला शाखा की बैठक। दोपहर 12 बजे
रामलीला : रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में कलाकारों की ओर से लक्ष्मण शक्ति, कुंभकरण वध की लीला का मंचन करेंगे। रात 8 बजे
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