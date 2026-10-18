फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   MoU with Fino Bank terminated; BC Sakhis will now be associated with nationalized banks.

Sonebhadra News: फिनो बैंक से एमओयू खत्म, अब राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़ेंगी बीसी सखियां

Sun, 18 Oct 2026 12:47 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
MoU with Fino Bank terminated; BC Sakhis will now be associated with nationalized banks.
सोनभद्र। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाली बीसी सखियां अब राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़ेंगी। फिनो बैंक के साथ हुआ समझौता (एमओयू) जनवरी 2026 में समाप्त हो चुका है। नए बैंक के चयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नाम शासन को भेजे गए हैं। राज्य कार्यालय स्तर से बैंक का चयन किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीणों को गांव में ही जमा-निकासी सहित अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिले की 621 ग्राम पंचायतों में बीसी सखियों का चयन किया जाना था। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर 526 ग्राम पंचायतों में बीसी सखियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि, प्रशिक्षण के बाद सभी महिलाएं काम से नहीं जुड़ी रहीं। विभाग के अनुसार, करीब 395 बीसी सखियों ने फिनो बैंक से डिवाइस लेकर बैंकिंग सेवाएं देना शुरू किया था।योजना की शर्तों के अनुसार, बेहतर काम करने वाली बीसी सखियों को शुरुआती छह महीने तक प्रतिमाह चार हजार रुपये मानदेय देने का प्रावधान था। इसके अलावा लेन-देन के आधार पर कमीशन भी दिया जाना था। हालांकि, कई बीसी सखियों ने मानदेय नहीं मिलने की शिकायत की। बकाया भुगतान की मांग को लेकर उन्होंने बीते दिनों विकास भवन में प्रदर्शन भी किया था। एनआरएलएम के जिला मिशन प्रबंधक पुनीत कुमार गुप्ता ने बताया कि फिनो बैंक के साथ एमओयू जनवरी 2026 में समाप्त हो गया है। नए बैंक के चयन के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। इसमें एसबीआई, इंडियन बैंक और पीएनबी के नाम प्रस्तावित किए गए हैं। राज्य कार्यालय स्तर से बैंक का निर्धारण होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग के अनुसार, काम शुरू करने वाली करीब 395 बीसी सखियों में से 250 को उनके काम के आधार पर मानदेय जारी किया गया। वहीं, करीब 145 बीसी सखियों को भुगतान नहीं मिला है। इससे उनमें असंतोष है। योजना के तहत पात्र बीसी सखियों को शुरुआती छह महीने तक प्रतिमाह चार हजार रुपये मानदेय देने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त लेन-देन के आधार पर कमीशन भी दिया जाना था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed