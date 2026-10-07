Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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विरोध : एनएचएम संविदा कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में रॉबर्ट्सगंज में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे

खेलकूद : दुद्धी के टीसीडी ग्राउंड में माध्यमिक विद्यालयों की जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। सुबह 10 बजे

राज्याभिषेक दिवस : रॉबर्ट्सगंज विवेकानंद प्रेक्षागृह में रौनियार वैश्य समाज की ओर से हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू का राज्याभिषेक दिवस। सुबह 11 बजे

रामलीला : कोन में चल रही रामलीला में तीसरे दिन श्रीराम जन्म की लीला का मंचन। शाम 7 बजे।

ट्रायल : सीनियर पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय हैंडबाॅल प्रतियोगिता के लिए तियरा स्थित विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में चयन ट्रायल। सुबह 8 बजे।