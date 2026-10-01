Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:40 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:40 PM IST
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वॉक रेस : तियरा स्थित विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम गांधी जयंती पर पांच किमी वॉक रेस प्रतियोगिता। सुबह साढ़े 7 बजे।
गांधी जयंती : रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में गांधी जंयती पर ध्वजारोहण एवं माल्यार्पण का आयोजन। सुबह 08 बजे
धरना : रॉबर्ट्सगंज तहसील में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों का विरोध प्रदर्शन धरना। सुबह 10 बजे
प्रतियोगिता : ओबरा शिक्षा निकेतन इंटर कालेज में गांधी जयंती पर गांधीवादी जीवन-दृष्टि की प्रासंगिकता विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता। सुबह 10 बजे
पोषण पोटली : कलेक्ट्रेट सभागार में क्षय रोगियों को पोषण पोटली का वितरण। सुबह 10 बजे।
बैठक : रॉबर्ट्सगंज भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे जिले के प्रभारी कौशलेंद्र पटेल। सुबह 11 बजे
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गांधी जयंती : रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में गांधी जंयती पर ध्वजारोहण एवं माल्यार्पण का आयोजन। सुबह 08 बजे
धरना : रॉबर्ट्सगंज तहसील में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों का विरोध प्रदर्शन धरना। सुबह 10 बजे
प्रतियोगिता : ओबरा शिक्षा निकेतन इंटर कालेज में गांधी जयंती पर गांधीवादी जीवन-दृष्टि की प्रासंगिकता विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता। सुबह 10 बजे
पोषण पोटली : कलेक्ट्रेट सभागार में क्षय रोगियों को पोषण पोटली का वितरण। सुबह 10 बजे।
बैठक : रॉबर्ट्सगंज भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे जिले के प्रभारी कौशलेंद्र पटेल। सुबह 11 बजे