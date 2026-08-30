Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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बैठक : कलेक्ट्रेट में विध्य एक्सप्रेस को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसानों की बैठक का आयोजन। सुबह 11 बजे

क्रिकेट : अनपरा तापीय परियोजना के आवासीय परिसर स्थित सीआईएसएफ ग्राउंड में क्रिकेट मैच। दोपहर 2 बजे।

प्रवचन : दुद्धी के शिवाजी तालाब पर श्री शिव महापुराण कथा के पांचवें दिन वृंदावन से आए पं. कुंजबिहारी शुक्ल का प्रवचन। शाम 4 बजे

संभव दिवस : जिले के नगरीय निकाय एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय में संभव दिवस पर जन सुनवाई। सुबह 10 बजे