Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:08 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:08 AM IST
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रक्षाबंधन : रॉबर्ट्सगंज ब्रह्माकुमारी सेवाकेंद्र की ओर से रक्षाबंधन का आयोजन। सुबह 10 बजे
जागरूकता : मिशन शक्ति-5 के तहत महिला कल्याण विभाग और पुलिस की टीम रॉबर्ट्सगंज के धर्मशाला चौक पर महिलाओं को जागरूक करेगी। दोपहर 12 बजे।
प्रवचन : दुद्धी के शिवाजी तालाब पर श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन वृंदावन धाम से आए पं. कुंजबिहारी शुक्ल महाराज प्रवचन करेंगे। शाम 4 बजे।
काव्य गोष्ठी : रॉबर्ट्सगंज कचहरी स्थित सोनभद्र बार एसोसिएशन कक्ष में रक्षा सूत्र काव्य गोष्ठी। शाम 4 बजे
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जागरूकता : मिशन शक्ति-5 के तहत महिला कल्याण विभाग और पुलिस की टीम रॉबर्ट्सगंज के धर्मशाला चौक पर महिलाओं को जागरूक करेगी। दोपहर 12 बजे।
प्रवचन : दुद्धी के शिवाजी तालाब पर श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन वृंदावन धाम से आए पं. कुंजबिहारी शुक्ल महाराज प्रवचन करेंगे। शाम 4 बजे।
काव्य गोष्ठी : रॉबर्ट्सगंज कचहरी स्थित सोनभद्र बार एसोसिएशन कक्ष में रक्षा सूत्र काव्य गोष्ठी। शाम 4 बजे