Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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प्रदर्शन : कलेक्ट्रेट में बिजली कटौती के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सुबह 11 बजे

समाधान शिविर : बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए रॉबर्ट्सगंज स्थित एक्सईएन कार्यालय परिसर में समाधान शिविर। सुबह 11 बजे।

पूजन : बरेला महादेव मंदिर में दो दिवसीय सावन शृंगार महोत्सव के समापन पर पूजन-आरती और भंडारा। दोपहर 12 बजे

प्रवचन : दुद्धी के शिवाजी तालाब पर श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन वृंदावन धाम से आए पं. कुंजबिहारी शुक्ल का प्रवचन। शाम 4 बजे।

रक्तदान शिविर : ब्रह्माकुमारी सेवाकेंद्र की ओर से दादी के स्मृति दिवस पर रॉबर्ट्सगंज सांई हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर। सुबह 9 बजे