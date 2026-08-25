Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:50 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:50 PM IST
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नेत्र शिविर : रॉबर्ट्सगंज के कैनाल रोड स्थित लायंस क्लब भवन में निशुल्क नेत्र जांच शिविर। सुबह 10 बजे
पूजन : सावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर बरेला महादेव मंदिर में पूजन-आरती और शृंगार। सुबह 11 बजे।
बारावफात : रॉबर्ट्सगंज नगर में मुस्लिम समाज की ओर से बारावफात का जुलूस। दोपहर 2 बजे
प्रवचन : दुद्धी के शिवाजी तालाब पर श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन वृंदावन धाम से आए पं. कुंजबिहारी शुक्ल महाराज का प्रवचन। शाम 4 बजे।
सावन मेला : अनपरा तापीय परियोजना के रामलीला मैदान में सावन मेले के तहत विभिन्न कार्यक्रम। शाम 4 बजे।
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पूजन : सावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर बरेला महादेव मंदिर में पूजन-आरती और शृंगार। सुबह 11 बजे।
बारावफात : रॉबर्ट्सगंज नगर में मुस्लिम समाज की ओर से बारावफात का जुलूस। दोपहर 2 बजे
प्रवचन : दुद्धी के शिवाजी तालाब पर श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन वृंदावन धाम से आए पं. कुंजबिहारी शुक्ल महाराज का प्रवचन। शाम 4 बजे।
सावन मेला : अनपरा तापीय परियोजना के रामलीला मैदान में सावन मेले के तहत विभिन्न कार्यक्रम। शाम 4 बजे।