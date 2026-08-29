Sonebhadra News: रक्षाबंधन पर ब्रह्माकुमारी बहनों ने बांधी स्नेह की डोर

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ब्रह्माकुमारी सुमन दीदी ने परमात्म स्मृति और राजयोग के माध्यम से जीवन में शांति, खुशी और आत्मिक शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, नशे और नकारात्मक विचारों से स्वयं की रक्षा करने का संकल्प भी है।ब्रह्माकुमारी सीता दीदी ने कहा कि सकारात्मक विचार ही सकारात्मक जीवन की नींव हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी को भोग-प्रसाद वितरित किया गया।साथ ही सकारात्मक विचारों और श्रेष्ठ संकल्प से जुड़े पॉजिटिव कार्ड भी दिए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में बीके हरिंद्र भाई, बीके प्रतिभा, बीके सरोज, बीके दीपशिखा और बीके कविता का सक्रिय योगदान रहा।