Sonebhadra News: यात्री शेड में मिला युवक का शव, शिनाख्त नहीं

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रामगढ़। मांची थानाक्षेत्र के चिचलीक गांव में रविवार को एक निर्माणाधीन इंटर कॉलेज के सामने बने यात्री शेड में एक युवक का शव मिला। युवक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है और उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है। ग्रामीणों के अनुसार, यह युवक करीब छह-सात महीने पहले गांव में आया था। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होता था और गांव में घूमकर लोगों से मांगकर अपना भरण-पोषण करता था। वह बोल भी नहीं पाता था। पिछले कई महीनों से वह गांव में ही रह रहा था। ग्राम प्रधान पनौरा राजकुमार ने रविवार सुबह करीब 11:30 बजे मांची थाने को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पनौरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मांची थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।