Sonebhadra News: ओबरा पहुंची भाजपा की सेवा संकल्प यात्रा, राज्य मंत्री ने किया स्वागत

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ओबरा। सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी जा रही भाजपा की सेवा संकल्प यात्रा रविवार को जिले की सीमा पार कर ओबरा विधानसभा पहुंची। विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। ओबरा स्थित श्रीराम मंदिर के मानस भवन में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सेवा यात्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। राज्य मंत्री संजीव गोंड ने कहा कि सेवा संकल्प यात्रा लोगों को सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करने का माध्यम बन रही है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार ने विकास को जनकल्याण से जोड़ते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके बाद सेवा यात्रियों के साथ राज्य मंत्री ने रामलीला मैदान में 11 फलदार पौधे रोपे और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। यात्रा के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा। निर्धारित कार्यक्रम के बाद यात्रा अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर यात्रा संयोजक विशाल पांडेय, सह संयोजक अमरेश पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवनाथ जायसवाल, एसडीएम ओबरा रवि कुमार पासवान, अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक प्रणय प्रसून श्रीवास्तव, सभासद अमित गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे।