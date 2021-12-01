Sonebhadra News: कुएं पर रखी लकड़ी टूटी, गहरे कुएं में गिरी युवती की मौत

विज्ञापन

बभनी। स्थानीय थानाक्षेत्र के सेवाकुंड नधिरा गांव में रविवार दोपहर कुएं में गिरने से 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। हादसे के बारे में काफी देर बाद कुएं के पास उसकी चप्पल मिलने पर पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी दुद्धी भेज दिया। सेवाकुंड नधिरा गांव निवासी बहादुर की पुत्री सोनामती (18) रविवार दोपहर करीब एक बजे कुएं के पास गई थी। बताया गया कि कुएं पर रखी लकड़ी अचानक टूट गई। इससे संतुलन बिगड़ने पर सोनामती गहरे कुएं में जा गिरी। काफी देर तक उसके घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। ग्रामीण भी खोजबीन में जुट गए। इसी दौरान कुएं के पास उसकी चप्पल पड़ी मिली। इससे ग्रामीणों को उसके कुएं में गिरने की आशंका हुई। ग्रामीणों ने कुएं में तलाश की तो सोनामती का शव बरामद हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतका के पिता ने घटना की सूचना बभनी पुलिस को दी। थाना प्रभारी अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।