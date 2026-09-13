Sonebhadra News: अनपरा क्रिकेट एकेडमी ने जीती शृंखला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:01 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:01 PM IST
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कॉलोनी के सीआईएसएफ मैदान में आयोजित तीन दिवसीय स्वच्छता अभियान कप टी-20 क्रिकेट शृंखला का रविवार को समापन हुआ। अनपरा क्रिकेट एकेडमी ने अनपरा तापीय परियोजना को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।
पहले मुकाबले में अनपरा परियोजना ने एकेडमी को दो विकेट से हराया था। दूसरे मैच में अनपरा क्रिकेट एकेडमी ने पांच विकेट से जीत दर्ज कर शृंखला 1-1 से बराबर कर ली। निर्णायक तीसरे टी-20 मुकाबले में एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 119 रन बनाए। विजय ने 39, विश्वजीत ने 37 और कप्तान श्वेताभ पांडेय ने 23 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अनपरा परियोजना की टीम 20 ओवर में 116 रन पर ऑलआउट हो गई। गेंदबाजी में राहुल ने चार, जबकि विश्वजीत और अरबाज ने दो-दो विकेट लिए। विश्वजीत सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला में अनपरा एकेडमी के अरबाज खान को मैन ऑफ द सीरीज, अनपरा परियोजना के गोविंद पाल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और परियोजना के कप्तान उमेश विंद को सर्वश्रेष्ठ कप्तान का पुरस्कार मिला। विजेता टीम को ट्रॉफी अनपरा परियोजना के सहायक अभियंता इं.अजय कुमार मौर्या ने प्रदान की। वहीं उपविजेता ट्रॉफी इं. सौरभ चंद्र यादव और इं. ललित वैश्य ने प्रदान की।
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पहले मुकाबले में अनपरा परियोजना ने एकेडमी को दो विकेट से हराया था। दूसरे मैच में अनपरा क्रिकेट एकेडमी ने पांच विकेट से जीत दर्ज कर शृंखला 1-1 से बराबर कर ली। निर्णायक तीसरे टी-20 मुकाबले में एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 119 रन बनाए। विजय ने 39, विश्वजीत ने 37 और कप्तान श्वेताभ पांडेय ने 23 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अनपरा परियोजना की टीम 20 ओवर में 116 रन पर ऑलआउट हो गई। गेंदबाजी में राहुल ने चार, जबकि विश्वजीत और अरबाज ने दो-दो विकेट लिए। विश्वजीत सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला में अनपरा एकेडमी के अरबाज खान को मैन ऑफ द सीरीज, अनपरा परियोजना के गोविंद पाल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और परियोजना के कप्तान उमेश विंद को सर्वश्रेष्ठ कप्तान का पुरस्कार मिला। विजेता टीम को ट्रॉफी अनपरा परियोजना के सहायक अभियंता इं.अजय कुमार मौर्या ने प्रदान की। वहीं उपविजेता ट्रॉफी इं. सौरभ चंद्र यादव और इं. ललित वैश्य ने प्रदान की।
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