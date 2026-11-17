उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोमवार को एक दुखद घटना हुई। ओबरा-सी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में क्लोरीन गैस लीक होने से एक संविदा कर्मचारी की जान चली गई। 49 वर्षीय गोविंद प्रसाद नामक कर्मचारी की गैस सांस के जरिये अंदर लेने से मौत हो गई। यह घटना ओबरा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले प्रोजेक्ट के क्लोरिनेशन प्लांट में हुई। उस समय प्लांट में गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। अधिकारियों के अनुसार, रिफिलिंग प्रक्रिया के दौरान ही क्लोरीन गैस लीक हो गई।

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संविदा कर्मचारी गोविंद प्रसाद इस गैस की चपेट में आ गए। वे उस स्थान पर काम की निगरानी करने के लिए पहुंचे थे। गैस के संपर्क में आते ही प्रसाद को सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगी। वे वहीं पर गिर पड़े, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। प्रोजेक्ट के अन्य कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत प्रोजेक्ट के अस्पताल पहुंचाया। बाद में, उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान गोविंद प्रसाद की मौत हो गई।ओबरा-सी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का क्लोरिनेशन प्लांट वह स्थान था जहां यह हादसा हुआ। यहां क्लोरीन गैस की रिफिलिंग का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा था। इसी प्रक्रिया के दौरान अचानक गैस लीक हो गई, जिससे आसपास का वातावरण प्रभावित हुआ। गोविंद प्रसाद, जो काम की निगरानी कर रहे थे, सीधे गैस के संपर्क में आ गए। उन्हें तत्काल सांस लेने में परेशानी महसूस हुई और वे मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े।मृतक गोविंद प्रसाद एक निजी ठेका कंपनी में कार्यरत थे। प्रोजेक्ट के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हालांकि, जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ओबरा के सर्कल ऑफिसर प्रभात राय ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मृतक कर्मचारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।