Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Prasad distribution took place near the railway crossing and Ramsarovar pond.

Sonebhadra News: रेलवे क्रॉसिंग और रामसरोवर तालाब के समीप हुआ प्रसाद वितरण

Mon, 16 Nov 2026 11:23 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Prasad distribution took place near the railway crossing and Ramsarovar pond.
रॉबर्ट्सगंज राम सरोवर के समीप छठ पूजन के बाद प्रसाद वितरण करते श्रद्धालु। संवाद
सोनभद्र। छठ महापर्व के समापन के बाद रॉबर्ट्सगंज नगर में जगह-जगह शिविर लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। रॉबर्ट्सगंज रेलवे क्रॉसिंग के समीप राजा सिंह की ओर से प्रसाद वितरित कराया गया। इस मौके पर अनूप सिंह, पिंटू सिंह, अंबुज मिश्रा और गप्पू सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं रामसरोवर तालाब के समीप सत्या सिंह और गुंजन सिंह की ओर से श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण कराया। इस मौके पर आशुतोष कुमार, गौतम जायसवाल, मयंक पांडेय, श्याम केसरी, प्रिंस, अखिलेश आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed