Sonebhadra News: सरदार पटेल जयंती पर एकता, अनुशासन और सेवा का आह्वान

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अनपरा। पटेल सेवा समिति ने भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती मनाई। यह जयंती अनपरा तापीय परियोजना परिसर स्थित पटेल उद्यान में आयोजित की गई। इस अवसर को एकता और अखंडता दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार कटियार ने समाज में एकता, अनुशासन और सेवा की भावना को सशक्त बनाने का आह्वान किया। इससे पहले अतिथियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अतिथियों ने समिति के पदाधिकारियों को पौध दान कर पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया। कटियार ने कहा कि सरदार पटेल ने दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि से भारत की 562 रियासतों को एक सूत्र में जोड़ा था। उन्होंने इसे उनके अटूट राष्ट्रभक्ति भाव का प्रतीक बताया। भारत की आजादी और देश की एकता-अखंडता के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कार्यक्रम में कक्षा एक से बारह तक के मेधावी बच्चों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने प्रदान किया। साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शाल और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर अदालत वर्मा ने की। संचालन इंजीनियर धर्मेंद्र रामकरन और अभिषेक सिंह ने किया।