Sitapur News: पैदल जा रही महिला को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, तोड़ा दम

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परिजनों के अनुसार श्यामा देवी शाम के समय घर से निकलकर पैदल ही मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थीं। वह सड़क के किनारे पैदल ही अपने घर की तरफ लौट रही थीं। अचानक पीछे से आए एक वाहन ने उनको कुचल दिया। उनके सिर व शरीर के अन्य अंगों में भी चोट आई। शोर सुनते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने श्यामा देवी को मृत घोषित कर दिया है।सीओ नेहा ने बताया कि अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए मार्ग पर लगे सीसीटीवी खंगाले हैं। परिजनों की तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।