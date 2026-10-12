फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Property dealer shot after a dispute.

Sitapur News: विवाद के बाद प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली

Mon, 12 Oct 2026 12:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 12 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Property dealer shot after a dispute.
सीतापुर। शहर के कैंचीपुल के पास शनिवार देर रात विवाद के बाद प्रॉपर्टी डीलर मोहल्ला नईबस्ती निवासी किशन मिश्र (28) को एक युवक ने गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग गया। घायल को रात में ही जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, विवाद के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
विज्ञापन

सौरभ के अनुसार उनके भाई किशन प्रॉपर्टी बेचने व खरीदने का काम करते हैं। दोनों भाई रात करीब 10:50 बजे खरीदारी करने के लिए कैंची पुल के पास गए थे। वहां पर बने सरस्वती विद्या मंदिर लोनियनपुरवा के सामने मोहित मिश्र नाम का युवक आया जो कि दोनों से अभद्रता करने लगा। आरोपी जब गाली-गलौज करने लगा तो दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया।
विज्ञापन

इससे नाराज आरोपी अपने घर से तमंचा लेकर आया और फायर कर दी। गोली किशन की कमर में जाकर लगी। शोर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सीओ सिटी विनय ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। घायल की हालत स्थिर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed