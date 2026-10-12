Sitapur News: विवाद के बाद प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली

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सौरभ के अनुसार उनके भाई किशन प्रॉपर्टी बेचने व खरीदने का काम करते हैं। दोनों भाई रात करीब 10:50 बजे खरीदारी करने के लिए कैंची पुल के पास गए थे। वहां पर बने सरस्वती विद्या मंदिर लोनियनपुरवा के सामने मोहित मिश्र नाम का युवक आया जो कि दोनों से अभद्रता करने लगा। आरोपी जब गाली-गलौज करने लगा तो दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया।इससे नाराज आरोपी अपने घर से तमंचा लेकर आया और फायर कर दी। गोली किशन की कमर में जाकर लगी। शोर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सीओ सिटी विनय ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। घायल की हालत स्थिर है।