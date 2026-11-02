Sitapur News: क्रय केंद्रों पर तौल शुरू, आज से नया पेराई सत्र

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उन्होंने बताया कि जल्लापुर डी क्रय केंद्र से तौल के बाद गन्ने से लदा पहला ट्रक चीनी मिल के लिए रवाना किया गया। पेराई सत्र शुरू होने से क्षेत्र के गन्ना किसानों को अपनी उपज की आपूर्ति करने में बेहतर सुविधा मिलेगी। जल्लापुर डी क्रय केंद्र पर तौल लिपिक सुनील मिश्रा ने विधिवत कांटे का पूजन कर तौल कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान गन्ना समिति के संचालक अवधेश सिंह, राजेश सिंह, गन्ना अधिकारी अनुज सिंह चौहान तथा चीनी मिल के क्षेत्रीय सहायक महाप्रबंधक चंद्रवीर सिंह मौजूद रहे। (संवाद)

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पिसावां। हरियावां चीनी मिल ने सोमवार से पिसावां क्षेत्र के सभी गन्ना क्रय केंद्रों पर तौल शुरू कर दी। तीन नवंबर से चीनी मिल का नया पेराई सत्र शुरू होगा। हरियावां चीनी मिल के क्षेत्रीय सहायक महाप्रबंधक चंद्रवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार से मिल में पेराई कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए सोमवार से ही क्षेत्र के सभी गन्ना क्रय केंद्रों पर तौल शुरू कर दी गई है।