Sitapur News: लकड़ी मंडी विवाद पर विधायक व पूर्व मंत्री में जुबानी जंग तेज

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सेवता विधायक ज्ञान तिवारी शुक्रवार सुबह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रामपुर मथुरा में पीड़ितों का हाल जानने जा रहे थे। गोडैचा चैराहे पर लकड़ी मंडी के चलते लग रहे जाम में सेवता विधायक फंस गए। गोडैचा बाइपास पर दोनों ओर लकड़ी लादने वाले वाहन खड़े होने के चलते काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा।करीब 15 मिनट तक जाम में फंसे रहने से भाजपा विधायक ने नाराजगी जताते हुए एसडीएम महमूदाबाद, थानाध्यक्ष सदरपुर और वन रेंजर को काॅल करके अवैध तरीके से चल रही लकड़ी मंडी को हटाए जाने तथा लकड़ी लादने के लिए खड़े होने वाले वाहनों को सीज करने के लिए निर्देशित किया था।मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू किए जाने पर पूर्वमंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के निर्देश पर की जा रही कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया।पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह वर्मा लकड़ी मंडी से ही सोशल मीडिया पर लाइव होकर भाजपा विधायक को खरी खोटी सुनाई। इसके जवाब में शनिवार को भाजपा विधायक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट जारी कर कहा कि पूर्व मंत्री और हम दोनों एक ही पाठशाला के हैं।उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए तथ्य वास्तविकता से परे और झूठे हैं। जिस सड़क को लेकर विवाद हैं, उसका निर्माण उनके मंत्रित्व काल में हुआ था। लकड़ी की सभी आढ़तें समाजवादी समर्थकों की हैं।