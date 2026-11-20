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सकरन की ब्लॉक की ग्राम पंचायत कमहरिया कटेसर में किवानी नदी बहती है। इस नदी पर दशकों से पुल बनाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की अनदेखी पर बांस-बल्ली का अस्थायी पुल चंदे व श्रमदान से बनाते हैं। यह लकड़ी का पुल हर साल बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ने पर बह जाता है।अमर उजाला में इस समस्या को लेकर प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर गत 16 जनवरी को तत्कालीन डीएम डॉ. राजा गणपति आर ने पुल निर्माण के लिए शासन को पत्र भेजा था। दो फरवरी को लोक निर्माण विभाग व राज्य सेतु निगम की ओर से सर्वे कर रिपोर्ट शासन भेजी गई थी मगर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इस बीच बारिश के सीजन में नदी उफनाई तो लकड़ी का अस्थायी पुल बह गया। अब ग्रामीणों ने आवागमन के लिए 15 किमी का फेरा लगाने से बचने के लिए चंदा लगाकर श्रमदान से फिर लकड़ी का पुल बनाना शुरू कर दिया है।रामजीवन, राकेश, धनीराम व सुरेंद्र पुल बनाने में जुटे हैं। इनके मुताबिक दो से तीन दिनों में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल से कमहरिया कटेसर, बिशुनपुर मडौर, बज्जूपुरवा, कुचलाईयां व दुधगड़ के सैकड़ों लोग आवागमन करेंगे। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता असीम यादव ने बताया कि सर्वे कर रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को भेज दी गई थी। अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है।