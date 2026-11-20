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महमूदाबाद के श्यामदासपुर स्थित आशुतोष बृजमोहन लाल मेमोरियल कॉलेज, जो सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की सीबीएसई ब्रांच है में भी विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। जफर मेमोरियल मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज सीतापुर में 35 विद्यार्थियों ने जीके ओलंपियाड की परीक्षा दी। इसके अलावा लखनऊ पब्लिक स्कूल सीतापुर में 22 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया।लखनऊ पब्लिक स्कूल में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों में कक्षा चार के शिवाय देव दीक्षित, कक्षा सात के अर्जुन श्रीवास्तव, प्रियांश सिंह और राजवीर सिंह, कक्षा आठ की अविका सिंह व शिवांश मिश्रा तथा कक्षा नौ के जैनब फातिमा, कुशाग्र गुप्ता, शिवा वर्मा और तनिष्का मिश्रा शामिल रहे। वहीं कक्षा दस की जिज्ञासा राठौर और कक्षा एक के अभिनव सिंह ने भी परीक्षा में हिस्सा लिया। बच्चों ने कहा कि ओलंपियाड के माध्यम से बौद्धिक क्षमता परखने और सामान्य ज्ञान बढ़ाने का अवसर मिला है।