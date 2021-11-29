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एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि जिले में तीन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) स्थापित किए जाने हैं। इसके लिए कई फर्मों ने आवदेन किए हैं। आवेदकों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया चल रही है। जब तक एटीएस स्थापित नहीं हो जाते वर्तमान व्यवस्था के आधार पर फिटनेस जांच किए जाने की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर पत्राचार किया जाएगा।प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए हर जिले में अधिकतम तीन एटीएस खोले जा सकेंगे। प्रथम चरण में 36 जिलों से प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर आदेवन मांगे गए हैं। इनमें सीतापुर भी शामिल है। विभाग की वेबसाइट पर सीतापुर से 30 फर्मों ने आवेदन किए हैं। आवेदन कर्ताओं के दस्तावेजों का परीक्षण चल रहा है। इसके बाद जिले के एआरटीओ कार्यलय में आवेदकों का ब्योरा भेजा जएगा। एटीएस के लिए जमीन व अन्य आवश्यक तथ्यों की जांच के बाद एआरटीओ कार्यालय से रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद मानकों को पूरा करने वाले तीन आवेदकों का चयन एटीएस की स्थापना व संचालन के लिए किया जाएगा। इस प्रक्रिया में छह महीने का समय लगने का अनुमान है। (संवाद)