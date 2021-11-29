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स्वगणना के तहत नागरिक मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर उत्तर प्रदेश का चयन कर मोबाइल नंबर और ओटीपी से सत्यापन करना होता है। इसके बाद परिवार के सदस्यों से जुड़े 40 सवालों के जवाब देने होते हैं। इनमें नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, मातृभाषा, दिव्यांगता और प्रवास संबंधी जानकारी शामिल है। मकान का पता और लोकेशन भी दर्ज करनी होती है। प्रक्रिया पूरी होने पर स्वगणना पहचान संख्या (एसईआईडी) मिलती है, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। एक दिसंबर से घर पहुंचने वाले प्रगणकों को यह आईडी दिखानी होगी।लोकेशन और मुखिया का विवरण बना परेशानीलहरपुर में भी नागरिकों को स्वगणना के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गन्नी टोला निवासी रवि शाक्य ने बताया कि लोकेशन ट्रेस करने और परिवार के मुखिया का विवरण दर्ज करने में परेशानी हो रही है। ठठेरी टोला निवासी अनुज मल्होत्रा और डॉ. सौरभ के मुताबिक, पहले चरण में प्रक्रिया आसानी से पूरी हो गई थी, लेकिन अब तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। शहर के गोड़ियन टोला निवासी दीपक ने बताया कि धीमी इंटरनेट गति के कारण पूरा फॉर्म भरने में अधिक समय लग रहा है।26686 लोगों ने पूरी कर ली ऑनलाइन स्वगणनाडिजिटल जनगणना के तहत जिले में स्वगणना की प्रगति तेजी से बढ़ रही है। 21 नवंबर तक जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य 68.33 प्रतिशत पूरा हो चुका है।39,053 सेल्फ एन्यूमरेशन में से 26,686 लोगों ने अपना फॉर्म पूरा कर लिया है। 12,367 लोगों ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की है, जो अभी पूर्ण होने की स्थिति में है।वर्जनलोगों से अपील की है कि जो लोग अभी सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, वे उसे जल्द से जल्द पूरा करें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे भी डिजिटल जनगणना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।प्रथमेश कुमार, डीएम