यूपी: टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में आरोपी राधा के गांव पहुंची पुलिस, शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुए हमले के मामले में शूटरों को हथियार मुहैया कराने की आरोपी राधा की जांच अब उसके गांव तक पहुंच गई है। सीतापुर पुलिस मिश्रिख थाना क्षेत्र के करमसेपुर गांव पहुंची और राधा के परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और जानकारियों का पता लगाने में जुटी है।

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