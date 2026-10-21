यूपी: टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में आरोपी राधा के गांव पहुंची पुलिस, शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में शूटरों को हथियार मुहैया कराने की आरोपी राधा के गांव करमसेपुर पहुंचकर सीतापुर पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की। आरोप है कि राधा ने ट्रेन से पिस्तौल और कारतूस दिल्ली से मुंबई पहुंचाए थे। उसकी मां ने बेटी को साजिश के तहत फंसाने का दावा किया।
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अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुए हमले के मामले में शूटरों को हथियार मुहैया कराने की आरोपी राधा की जांच अब उसके गांव तक पहुंच गई है। सीतापुर पुलिस मिश्रिख थाना क्षेत्र के करमसेपुर गांव पहुंची और राधा के परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और जानकारियों का पता लगाने में जुटी है।
राधा मूल रूप से करमसेपुर गांव की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि राधा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए कूरियर का काम करती थी। उसने पिस्तौल और कारतूस ट्रेन के जरिए दिल्ली से मुंबई पहुंचाए और दादर में एक नाबालिग को सौंपे थे। पुलिस इन आरोपों के आधार पर उसकी भूमिका की जांच कर रही है।
बेटी की गिरफ्तारी से मां बेहाल
राधा की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद उसकी मां मैना का रो-रोकर बुरा हाल है। मां का कहना है कि उनकी बेटी को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और उसका इस मामले में कोई दोष नहीं है। वहीं, पुलिस गांव में परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है।