Sitapur News: क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में 640 शिक्षक होंगे शामिल

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कार्यक्रम का आयोजन रस्यौरा स्थित शिक्षण संस्थान में होगा। सम्मेलन की शुरुआत 24 अक्तूबर को सुबह 10:30 बजे होगी। सम्मेलन का उद्देश्य जिले में आवश्यक सामग्री, उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति के लिए पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना है। इससे जिले की व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सम्मेलन में सीतापुर के प्रतिष्ठित व्यापारी अपने-अपने व्यवसाय से संबंधित करीब 45 प्रकार की सामान के स्टॉल लगाएंगे। इन स्टॉलों के माध्यम से लोग अपनी जरूरत के अनुसार वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकेंगे। बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि सम्मेलन में सभी शिक्षकों को प्रतिभाग करना है। इसके लिए बीईओ से सूची मांगी गई है। बीईओ समय से वहां पर शिक्षकों की हाजिरी भी सुनिश्चित कराएंगे।

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सीतापुर। जिले में 24 और 25 अक्तूबर को आयोजित होने वाले क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने आठ बीईओ को अपने-अपने विकासखंड से 80-80 शिक्षकों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। सूची में शामिल सभी शिक्षकों की कार्यक्रम स्थल पर समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है।