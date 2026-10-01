यूपी: बंटी-बबली बनकर ठगी करते थे दंपती, पांच राज्यों में दर्ज हैं मुकदमे; बैंक व आयकर के कर्मी बन फंसाते थे

शहर कोतवाली पुलिस ने बैंक व आयकर के फर्जी कर्मचारी बनकर ठगी करने वाले दंपती कन्नौज जिले के भगवान मकरंद नगर निवासी रोहित वाजपेई और उसकी पत्नी अन्नू को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया है। एक फिल्मी किरदार बंटी और बबली के अंदाज में दोनों ही दंपती लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगी करते थे। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी दंपती पर पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार में मुकदमे दर्ज हैं।

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पुलिस के अनुसार आरोपी रोहित उसकी पत्नी अन्नू अगस्त माह में शहर के मोहल्ला प्रेमनगर में किराये के मकान में रहने आए थे। रोहित ने खुद को पीएनबी की मिश्रिख शाखा का प्रबंधक, जबकि अन्नू ने खुद को वित्त मंत्रालय में आयकर निरीक्षक बताया था। दोनों ने मकान मालिक और स्थानीय लोगों को नीलामी में सस्ता सोना दिलाने और पुराने नोट बदलवाने का झांसा देकर 27 लाख रुपये की ठगी की थी। विज्ञापन



इसके बाद वह भाग गए। आरोपी लंबे समय से अलग-अलग राज्यों में इसी तरीके से ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उनके कब्जे से 14 लाख रुपये, 38.740 ग्राम सोने के आभूषण, फर्जी पहचान पत्र और दो फोन बरामद हुए हैं। एसपी अंकुर अग्रवाल ने गिरफ्तारी करने वाली टीम में शामिल पुलिसकर्मी रवि सिंह, दीपक, प्रिंस, शैंकी, प्रशांत आदि को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस के अनुसार आरोपी रोहित उसकी पत्नी अन्नू अगस्त माह में शहर के मोहल्ला प्रेमनगर में किराये के मकान में रहने आए थे। रोहित ने खुद को पीएनबी की मिश्रिख शाखा का प्रबंधक, जबकि अन्नू ने खुद को वित्त मंत्रालय में आयकर निरीक्षक बताया था। दोनों ने मकान मालिक और स्थानीय लोगों को नीलामी में सस्ता सोना दिलाने और पुराने नोट बदलवाने का झांसा देकर 27 लाख रुपये की ठगी की थी।इसके बाद वह भाग गए। आरोपी लंबे समय से अलग-अलग राज्यों में इसी तरीके से ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उनके कब्जे से 14 लाख रुपये, 38.740 ग्राम सोने के आभूषण, फर्जी पहचान पत्र और दो फोन बरामद हुए हैं। एसपी अंकुर अग्रवाल ने गिरफ्तारी करने वाली टीम में शामिल पुलिसकर्मी रवि सिंह, दीपक, प्रिंस, शैंकी, प्रशांत आदि को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

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