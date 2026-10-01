सीतापुर: ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आई बाइक, युवक की मौत, साथी घायल
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 01 Oct 2026 11:35 AM IST
सार
सीतापुर के बिसवा सिधौली मार्ग पर हुए हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई और साथी घायल हो गया। वहीं, ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया।
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विस्तार
सीतापुर जिले के कमलापुर के बिसवा सिधौली मार्ग पर सीता रसोई के पास बुधवार देर रात एक बाइक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन मौके पर छोड़कर भाग गया।
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पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली संख्या यूपी 34 एके 3174 ने बाइक संख्या यूपी 41 एच 2280 (एचएफ डीलक्स) में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे खाई में जा गिरे। हादसे में बाइक सवार मुकेश (निवासी मोहम्मदीपुर, थाना महमूदाबाद) गंभीर रूप से घायल हो गए।
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बाइक में पीछे बैठे राजेश (निवासी हरदोहरपुर, थाना बीकेटी, लखनऊ) भी घायल हुए। पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से सीएचसी कसमंडा पहुंचाया, वहां चिकित्सकों ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया। राजेश का उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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