फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Umar XI victorious in Premier League cricket tournament.

Sitapur News: प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में उमर एकादश विजयी

Fri, 21 Aug 2026 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Umar XI victorious in Premier League cricket tournament.
लहरपुर। स्थानीय इमामबाड़ा मैदान में चल रहे लहरपुर प्रीमियर लीग सीजन-5 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बृहस्पतिवार को उमर एकादश और सुहेब एकादश के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए उमर एकादश ने ओपनर बल्लेबाज चांद व सुहेल के शानदार अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 10 ओवर में 153 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुहेब एकादश की टीम 148 रन ही बना सकी।
विज्ञापन


उमर एकादश ने मुकाबला पांच रन से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। उमर एकादश के चांद ने शानदार 72 रनों की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मुकाबले के दौरान सलमान सिद्दीकी, फरहान, मोनू, रवि शाक्य, अनुज वर्मा, विवेक भदौरिया, मुनीर, शाजेब मिर्जा, अलीम, मेराज, राजू, अफताब, सुहेल, अनस सहित बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed