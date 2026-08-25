Sitapur News: पॉक्सो एक्ट के दोषियों को तीन साल का कारावास

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सीतापुर। पाक्सो एक्ट के तीन दोषियों को कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। कमलापुर के बलवंतपुर गांव निवासी इसरार खान, सुफियान और सलमान पर वर्ष 2016 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में चल रही थी। जज ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। इसके अलावा तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।