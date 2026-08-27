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Sitapur News: अलीगंज अग्निकांड वाले भवन के स्वामी की 100 करोड़ की संपत्ति चिह्नित

Thu, 27 Aug 2026 02:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:41 AM IST
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Assets worth 100 crore belonging to the owner of the Aliganj fire-hit building identified.
अलीगंज अग्निकांड। - फोटो : file photo
लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड के बाद से भूमिगत चल रहे एक लाख के इनामी भवन स्वामी सुरेंद्र शुक्ला की 100 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने चिह्नित की है। आरोपी की लखनऊ के अलावा सीतापुर और प्रयागराज में भी करोड़ों की संपत्तियां हैं। सीतापुर में 20 करोड़ की प्राॅपर्टी मिली है। पुलिस ने सभी की सूची तैयार कर ली है। आरोपी के अलीगंज और मदेयगंज में भी मकान हैं।
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इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार का कहना है कि आरोपी की तलाश में तीन टीमें दबिश दे रही हैं। उसके संभावित ठिकानों पर छापा मारा गया है। अगर आरोपी कोर्ट में हाजिर या गिरफ्तार नहीं होता तो उसकी संपत्ति की कुर्क की जाएगी। पुलिस आरोपी को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में है। वहीं, जांच में सामने आया है कि आरोपी ने हाईकोर्ट में अंतरिम बेल के लिए अर्जी दी है। सात सितंबर को मामले की सुनवाई है। मामले में पुलिस चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
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