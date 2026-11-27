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घात लगाकर बाघिन एक बार फिर पड़वा को निवाला बना कर मौके से चली गई। वन विभाग की टीम को बृहस्पतिवार सुबह इसकी जानकारी मिली। मिश्रिख रेंजर सिकंदर सिंह ने बाघिन के देखे जाने की बात स्वीकार की है, लेकिन फोटो खींचे जाने के दावे से इनकार किया है। (संवाद)

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संदना। वन विभाग की ओर से रसुलवा के पास बांधा गया पड़वा एक बार फिर बाघिन का निवाला बन गया। बाघिन इससे पहले भी तीन पड़वों को निवाला बना चुकी है। वन विभाग की टीम ने एहतियातन ग्रामीणों को घटनास्थल और उस तरफ के खेतों की ओर जाने से रोकने के साथ ही निगरानी और कांबिंग तेज कर दी है। ग्रामीणों ने मधवापुर के पास बाघिन देखने का दावा भी किया। इसके बाद से इलाके में दहशत है।