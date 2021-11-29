Sitapur News: कूड़ा प्रबंधन सही न होने पर टीम ने जताई नाराजगी

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पीजीआई के चिकित्सक डॉ. हर्षवर्धन के नेतृत्व में पीजीआई की डॉ. अंकिता, लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ की डॉ. शालिनी ने अस्पताल का निरीक्षण किया।इस दौरान इमरजेंसी, महिला वार्ड, मेडिकल ए व बी वार्ड, चिल्ड्रेन वार्ड, हड्डी वार्ड व सीनियर सिटीजन वार्ड को देखा। मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद रसोई घर व दवा भंडारण कक्ष पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं देखी। टीम को अस्पताल में कूड़ा प्रबंधन काफी खराब मिला। सीएमएस ने बताया कि नगरपालिका की तरफ से इसका निस्तारण करवाया जाता है।इस पर इसे सुधार करने के निर्देश दिए। वहीं, जांच टीम को ओपीडी में काफी अधिक मरीज लाइन में लगे होने पर नाराजगी जताते हुए इसे मैनेजमेंट करने के निर्देश दिए।इस दौरान सीएमएस डॉ. इंद्र सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. निशांत गुप्ता सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे।