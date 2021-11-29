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हादसे में लवकुश की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, घायल करन को पुलिस सीएचसी मछरेहटा ले गई। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल और फिर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। वहां सोमवार रात इलाज के दौरान करन की भी मौत हो गई। करन के पिता ड्राइवरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। करन दो भाइयों में एक थे। उनकी एक बहन भी है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मंगलवार सुबह जब करन का शव गांव लाया गया तो उनकी मां संजू बेसुध सी हो गईं। सीओ विशाल गुप्ता ने बताया कि तहरीर के आधार पर मिश्रिख पुलिस कार्रवाई करेगी।

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कल्लीचौराहा। सड़क हादसे में घायल हुए दूसरे छात्र की भी इलाज के दौरान सोमवार देर रात मौत हो गई। नैमिषारण्य के बीबीपुर गांव निवासी करन (18) व मिश्रिख के चांदपुर गांव निवासी लवकुश (18) कल्ली चौराहे स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 के छात्र थे। दोनों सोमवार दोपहर एक बाइक से किसी काम से कल्ली चौराहे से सिधौली मार्ग की ओर जा रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। भिड़ंत के बाद दोनों छात्र करीब 25 मीटर तक सड़क पर फिसलते हुए सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे जा घुसे। ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।