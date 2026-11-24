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परीक्षा में रीजेंसी पब्लिक स्कूल सीतापुर, आशुतोष बृज मोहन लाल मेमोरियल कॉलेज श्यामदासपुर महमूदाबाद, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, लखनऊ पब्लिक स्कूल, जफर मेमोरियल गर्ल्स स्कूल कजियारा, एचआरए इंटर कॉलेज सीतापुर, बाबा बालक राम इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा और अग्रवाल पब्लिक स्कूल सीतापुर के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। ओलंपियाड को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। परीक्षा के माध्यम से बच्चों को अपनी शैक्षिक क्षमता परखने और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिला। विद्यालयों में परीक्षा का आयोजन निर्धारित व्यवस्था के तहत कराया गया। (संवाद)

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सीतापुर। विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच देने और उनकी गणितीय क्षमता को परखने के उद्देश्य से सोमवार को अमर उजाला ओलंपियाड के तहत गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई। जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक परीक्षा में प्रतिभाग किया। गणित के सवालों को हल करने के लिए छात्र-छात्राओं ने अपनी तार्किक क्षमता और विषय की समझ का प्रदर्शन किया।