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शिविर में सबसे अधिक 26 शिकायतें खाद्य एवं रसद विभाग की जबबकि राजस्व विभाग की 11, विकास विभाग की सात, पुलिस विभाग की पांच तथा आवास, शौचालय और विद्युत विभाग से संबंधित छह शिकायतें दर्ज हुई। विधायक मनीष रावत ने कहा कि पात्र लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता है। पेंशन, राशन कार्ड, आवास और शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र समय से ऑनलाइन आवेदन करें।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। विधायक ने गंभीर बीमारी से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी मुख्यमंत्री राहत कोष से एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दिलवाने का भरोसा दिलाया। शिविर में बीडीओ शिवजीत कुमार, एसडीओ पंचायत हंसराज, थानाध्यक्ष प्रिंस सोनकर, प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि विवेक सिंह, एडीओ समाज कल्याण, सचिव रमाकांत, प्रदीप कुमार, जेई रवि सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।