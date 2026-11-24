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जिला अस्पताल में दो एक्सरे मशीन लगी हैं। मैनुअल एक्सरे मशीन से सामान्य दिनों में रोजाना 40 से 50 मरीजों की जांच होती है। सोमवार को डिजिटल मशीन खराब होने के कारण सभी मरीज मैनुअल मशीन पर पहुंच गए। इस दौरान करीब 90 मरीज एक्सरे कराने के लिए आ गए। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से जांच व्यवस्था प्रभावित हो गई। मरीजों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।अस्पताल में दोपहर दो बजे तक ही एक्सरे जांच हो सकी। इसके बाद भी करीब 50 मरीजों की जांच नहीं हो पाई। इनमें कई मरीज ऐसे थे, जिन्हें डॉक्टरों ने एक्सरे कराने की सलाह दी थी। समय पर जांच नहीं होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। वहीं, कुछ ने मजबूरी में निजी जांच केंद्रों का रुख किया।दो से तीन घंटे के इंतजार के बाद भी नहीं हो पाई जांचओमकार ने बताया कि दो घंटे से इंतजार कर रहा हूं। 12 बज गए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया है। पता नहीं आज एक्सरे हो पाएगा कि नहीं। अपने पति की एक्सरे जांच कराने आईं पूजा ने बताया कि पति का एक्सीडेंट हो गया था। यहां पर भीड़ अधिक होने से आज जांच हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में बाहर से जांच करवाई। अशोक ने बताया कि तीन घंटे हो गए है, अभी तक नंबर नहीं आया है। नीरज को पेट में दर्द होने पर इमरजेंसी में दिखाया तो चिकित्सक ने चार इंजेक्शन लगाए। इसके बाद जांच लिख दी। जब वह पैथोलॉजी पहुंचे तो भीड़ अधिक होने से सैंपल नहीं दे पाए। इससे वह बेहद परेशान रहे।इनसेटटाइफाइड के मिले 15 मरीजजिला हॉस्पिटल में सोमवार को लगातार बुखार आने पर करीब 80 मरीजों की जांच की गई। इस दौरान टाइफाइड के 15 मरीज मिले हैं। इन मरीजों को चिकित्सकों ने दवा देते हुए घर पर आराम करने की सलाह दी है। वहीं, पांच दिन बाद फिर से अस्पताल में जांच के लिए बुलाया है।वर्जनमशीन खराब हुई है इसे जल्द सही करवाया जाएगा। तब तक दूसरी मशीन के जरिये मरीजों की जांच करवाई जा रही है।डॉ. इंद्र सिंह, सीएमएस, जिला अस्पताल