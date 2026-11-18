सीतापुर: जमीन के विवाद में चाचा को मारी गोली, भतीजे पर आरोप, हालत गंभीर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 18 Nov 2026 04:55 PM IST
सार
सीतापुर के पिसावां में एक जमीन के विवाद में चाचा को गोली मार दी गई। मामले में आरोप भतीजे पर है। घटना के बाद गांव में तनाव है पुलिस जांच कर रही है।
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विस्तार
सीतापुर जिले के पिसावां के लोहारखेड़ा गांव निवासी रामअवध उर्फ फूल सिंह (45) को बुधवार दोपहर गांव के बाहर गोली मार दी गई। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली मारने का आरोप उनके भतीजे अमृत सिंह पर है।
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जानकारी के अनुसार फूल सिंह का अपने भाई संजय सिंह से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब तीन साल पहले भाला लगने से संजय सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में फूल सिंह पर भाला मारने का आरोप लगा था। इसके बाद से फूल सिंह के पिता रामलाल उससे नाराज रहते थे।
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बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर इसी विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद फूल सिंह को गोली मार दी गई। घटना के बाद घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मामले में पुलिस जांच कर रही है।
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