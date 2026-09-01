सीतापुर: बारिश में कच्ची दीवार गिरने से चाचा-भतीजी की मौत, बच्चा घायल

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हादसे में मोहित पुत्र गुड्डू (8) भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य कराया गया। दोनों मृतकों के शव सीएचसी कसमंडा में रखे गए हैं, जहां पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन



घटना की सूचना एसडीएम सिधौली को भी दे दी गई है। पुलिस के अनुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है।



हादसे में मोहित पुत्र गुड्डू (8) भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य कराया गया। दोनों मृतकों के शव सीएचसी कसमंडा में रखे गए हैं, जहां पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है।घटना की सूचना एसडीएम सिधौली को भी दे दी गई है। पुलिस के अनुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है।

थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम गौरा, ग्राम पंचायत महोली में मंगलवार रात करीब पौने आठ बजे बारिश के कारण एक मकान की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में मलबे में दबकर नेकराम पुत्र बचनू लाल (32) और उसकी भतीजी लक्ष्मी (5) की मौत हो गई।