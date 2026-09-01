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सीतापुर: बारिश में कच्ची दीवार गिरने से चाचा-भतीजी की मौत, बच्चा घायल

Tue, 01 Sep 2026 08:18 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, कमलापुर (सीतापुर)
अमर उजाला नेटवर्क, कमलापुर (सीतापुर) Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 01 Sep 2026 08:18 PM IST
सार

सीतापुर में बारिश के कारण मकान की कच्ची दीवार ढहने से नीचे दबकर चाचा-भतीजी की मौत हो गई। वहीं, आठ साल का एक बच्चा घायल हो गया।

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Sitapur: Father and daughter die after mud wall collapses in rain; child injured
अस्पताल में मौजूद परिजन। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम गौरा, ग्राम पंचायत महोली में मंगलवार रात करीब पौने आठ बजे बारिश के कारण एक मकान की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में मलबे में दबकर नेकराम पुत्र बचनू लाल (32) और उसकी भतीजी लक्ष्मी (5) की मौत हो गई।
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हादसे में मोहित पुत्र गुड्डू (8) भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य कराया गया। दोनों मृतकों के शव सीएचसी कसमंडा में रखे गए हैं, जहां पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है।
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घटना की सूचना एसडीएम सिधौली को भी दे दी गई है। पुलिस के अनुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है।

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